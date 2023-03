Taranto – Manutenzioni scuole provinciali

Si registra un altro passaggio fondamentale nell’ambito del programma di interventi che riguarda gli edifici di competenza della Provincia di Taranto.

Dopo i progetti approvati lo scorso febbraio dal presidente Rinaldo Melucci tramite apposito decreto, il Settore Edilizia e Patrimonio dell’Ente ha indetto la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alla vigilanza, al controllo, alla pronta messa in sicurezza e alla manutenzione degli immobili che rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione provinciale.

Taranto – Manutenzioni scuole provinciali

Nello specifico si tratta delle sedi degli Istituti scolastici superiori che grazie a questa iniziativa vedranno garantito un apprezzabile livello di decoro e funzionalità. Allo scopo di soddisfare queste esigenze è previsto che il Capitolato Speciale d’Appalto sia costantemente operativo nei vari edifici rilevando le necessità che andranno a manifestarsi, nonché le richieste avanzate dai dirigenti scolastici, e dia una risposta tempestiva ed efficace alla soluzione di ogni problematica.

Firmata dal dirigente provinciale Pantaleo De Finis, “la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori” pone come valore a base di gara per le opere programmate un importo complessivo stimato di 849.000,00 euro, che con gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e le aliquote IVA arriva ad un totale di 1.115.856,13 euro. L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Taranto – Manutenzioni scuole provinciali

“L’indizione di questa gara d’appalto -ha dichiarato il presidente Melucci- è, nel giro di pochi mesi, l’ennesima risposta dell’Amministrazione che presiedo alle varie criticità che affliggono l’edilizia scolastica. Dall’esame dei primi dossier focalizzati su questo settore era emersa chiaramente la necessità di dover predisporre al più presto, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, un piano operativo capace di garantire interventi strutturali presso le sedi dei Licei e degli Istituti della nostra provincia. Di conseguenza, abbiamo avviato un lavoro tanto impegnativo quanto gratificante, che auspichiamo possa beneficiare degli apprezzamenti dell’intera comunità.”