Taranto: per una Tac deve recarsi a Matera. Un 50enne, tarantino, deve supire un operazione delicata all’arcata sopracigliare, con una certa urgenza.

L’uomo ha un infezione che gli provoca gonfiamento dell’occhio sottostante, prima di operarsi deve fare una Tac.

Ripetute chiamate telefoniche al Cup, rimaste senza risposte, lo fanno decidere di accettare il suggerimento di amici, chiamare l‘ospedale di Matera.

Giorno 11 marzo telefona e viene messo in comunicazione con il laboratorio interessato, che risponde in maniera sorprendente. l’interlocutore “si scusa”, ma potrà effettuare la Tac solio il “!6 marzo“, c.a..

Taranto: per una Tac deve recarsi a Matera

Il 50enne rimane sorpreso e lieto della risposta, non si sarebbe mai aspettato di essere acontentato così presto.

Mentre in Puglia e in specie a Taranto non si riesce nemmeno a prenotare, tanto è lunga la lista di attesa.

Viene da pensare che, forse, sarebbe stato meglio accettare la proposta di qualche tempo fa, chiedere l’annessione alla Basilicata