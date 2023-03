Mesagne – A spaccio in un’area commerciale. Movimenti sospetti nei pressi di un’area commerciale tra Brindisi e Mesagne, hanno insospettito gli agenti di Polizia.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un ventisettenne mesagnese.

A seguito del controllo, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato, una “pietra” del perso di 50 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina ancora da suddividere in dosi, un bilancino di precisone e altri 4 gr circa di cocaina già suddivisa in 5 dosi e pronti per essere immessi sul mercato, occultati in uno zainetto e nella tasca interna della giacca.

Visti gli elementi raccolti e terminate le formalità di rito, l’arrestato, per come disposto dal P.M. di Turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Mesagne.