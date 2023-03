Marcello Vinci – Suicidio? La morte per suicidio ha raggiunto attualmente il 4,2% del numero di decessi complessivi in Cina ed è al quinto posto come causa di morte tra la popolazione.

Con suicidio si intende l’atto con il quale una persona si procura deliberatamente la morte.

Ma Marcello Vinci era un ragazzo sempre spiritoso, elegante, arguto, educatissimo, di una premura e gentilezza unica.

Laureato all’Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina.

La sua vita scorreva senza far mai danni, non sembra un ragazzo che si lascia cadere dal 30esimo piano.

Un’appello alla ambasciata Cinese parte dai parenti, “ci aiuti a sapere e a riportare Marcello da Noi”

La Cina è un posto bellissimo, e secondo i dati del governo cinese, il 38% di suicidi è di natura psichica, Marcello non dava alcun segno di questa che per voi è la maggior causa.

Era solo in quella stanza? Cosa può aver scaturito quel gesto? E stato spinto? E stato indotto?