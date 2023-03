Bomba in campo ad Ostuni! A Ostuni accade l’inverosimile!

Scoppia una bomba carta e due calciatori del Novoli sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso. Si stava giocando una partita di calcio di Eccellenza Pugliese, Ostuni-Novoli, senza alcun problema. Al raddoppio della squadra di casa, dal settore di tribuna è stata lanciata una bomba carta proprio nei pressi della panchina occupata del Novoli. La deflagrazione è stata notevole tanto da interessare due giocatori che si stavano riscaldando. I due giovani sono caduti per terra e sono rimasti storditi. In seguito, accusavano capogiri e ronzii alle orecchie. E’ prontamente intervenuto il 118 e i due calciatori sono stati trasferiti all’ospedale di Brindisi. Sarebbero stati identificati i colpevoli dell’atto a dir poco deplorevole. Vi informeremo in seguito.