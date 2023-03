Il Picerno passa a Taranto!

Non è un buon momento per il Taranto e non ha difficoltà, ad ammetterlo, Mister Capuano. Doveva essere la partita della sicurezza in classifica, invece si è trasformata in una vera e propria debacle.

I rossoblu non hanno mai inciso nel match ed il Picerno ha preso in mano le redini del gioco ben presto, chiudendo in vantaggio il primo tempo.

Da calcio d’angolo, è sbucato, nell’area piccola, Kouda che ha insaccato facile. La classifica attuale dei tarantini, ad onor di cronaca, è ancora buona, in chiave salvezza. Ma preoccupa l’andazzo: non vincono da un mese (con in Latina per 1-0) e dovranno affrontare dei clienti non facili, prossimamente. Mercoledì 15, il Taranto è impegnato a Viterbo.

Cronaca. Il ritorno in campo di Manetta, dal primo minuto, faceva ben sperare.

Al primo minuto, vi è stata un atterramento sospetto in area di Bifulco ma l’arbitro ha lasciato proseguire. Al 16′, su calcio d’angolo, Santarcangelo impegna Vannucchi. Poi colpo di testa di Tommasini su assist di Mastromonaco: nulla di fatto. Al 28′, vantaggio per il Picerno con Kouda . Al 33′ Vannucchi salva su Guerra deviando in angolo. Sul finire di tempo, ci prova Antonio Romano, al 44′: palla deviata in angolo. Tanti cambi da ambo le parti, Diaby entra e riesce dopo 25 minuti… Boccadamo incide più di tutti nel match ma non tutti hanno le stesse sue energie nelle gambe. Esposito tenta pure il raddoppio e il finale vede il Picerno controllare la partita. Francesco Leggieri

foto G. Maffucci

Tabellino

Taranto-Picerno 0-1

PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; Dettori, De Ciancio; Golfo (15′ st De Cristofaro), Reginaldo (39′ st Kouda), Esposito (27′ st Ferrani); Diop (1′ st Gerardi). Albertazzi, Liurni, Santarcangelo, Pagliai, Montesano. All. Longo

TARANTO (3-5-2): Vannucchi, Ferrara, Antonini, Manetta, Labriola, Guida, Mazza, Evangelisti (22′ st Tommasini), Formiconi (22′ st Romano), Mastromonaco, La Monica (22′ st Infanito). A disp: Loliva, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Caldiero, Marini. Badji. All. Capuano

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Pietro Pascali (Sez. di Bologna), Andrea Torresan (Sez. di Bassano del Grappa)-

QUARTO UFFICIALE: Raffaele Gallo (Sez. di Castellammare)

MARCATORI: 18′ pt Reginaldo (P), 38′ pt Labriola (T), 14′ st Esposito (P)

AMMONITI: Guerra, Labriola, Reginaldo

NOTE: paganti 218, incasso di 1281 euro. Ammoniti . Angoli 3-2. Recupero: 0′ pt – 4′ st