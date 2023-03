La Prisma Taranto perde ma resta in Superlega!

A Milano vincono i padroni di casa per 3-0, ma la sconfitta di Siena consegna la permanenza nel campionato dei campioni del mondo ai rossoblu La Gioiella Prisma soccombe ai meneghini dell’Allianz Milano per 3-0 ( 25-21, 26-24, 25-18) ma grazie al risultato raggiunto da Monza che vince 3-0 e condanna Siena alla retrocessione, Taranto è salva.



Grande la gioia dei tarantini accorsi da tutta Italia e da Taranto, in una trasferta lunga e sofferta, per festeggiare insieme agli ionici la salvezza.

Grande la gioia dei tarantini accorsi da tutta Italia e da Taranto, in una trasferta lunga e sofferta, per festeggiare insieme agli ionici la salvezza.



Dopo aver lottato in campo contro un team che è cresciuto durante il match, con una buona prestazione di Antonov e di capitan Falaschi, gli ionici hanno aspettato il verdetto del campo dei vicini di casa di Monza, che è arrivato come una liberazione: le lacrime del capitano hanno dimostrato quante difficoltà e inconvenienti abbiano dovuto affrontare questi ragazzi, che non hanno mai mollato e hanno conquistato una salvezza all’ultima spiaggia, meritando ancora la massima categoria con l’orgoglio del presidente Bongiovanni:

“Sono contento per tutte le persone che si sono sacrificate tutto l’anno per vedere questa città ancora nei palcoscenici mondiali del volley, persone che respirano il nostro vivere umile e semplice che fanno sport con il cuore, per tutti i campioni che scendono in campo ogni domenica, e che nonostante tutto sono riusciti a raggiungere l’obiettivo anche senza due di loro, che sono rimasti infortunati lungo il cammino. Soprattutto ringrazio il Volley con la V maiuscola, lo Sport sano e vero che ha dimostrato anche il pubblico di Milano che ha aspettato insieme ai ragazzi il verdetto dell’altra partita che si stava disputando ed è scoppiato insieme ai nostri tifosi accorsi in un boato assordante di applausi al verdetto che ci vedeva ancora una volta salvi in Superlega. Ringrazio tutti voi per questa stagione difficile che si conclude nel migliore dei modi, Taranto è di chi la sa amare, un porto accogliente che si prende cura dei sogni della gente e delle persone vere”.