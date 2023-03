La nave di Emergency approda a Brindisi – 105 persone salvate. Ha ormeggiato questa mattina 10 marzo, nel porto interno di Brindisi la nave di Emergency, dopo il salvataggio di 105 persone in acque internazionali di fronte alla Libia. La prima assistenza sanitaria ai migranti è stata garantita dal Servizio di Emergenza urgenza della Asl Brindisi.

Le attività di accoglienza sono state programmate in stretta collaborazione con le istituzioni locali durante gli incontri avvenuti in Prefettura nei giorni scorsi, a cui avevano partecipato il direttore sanitario della Asl Brindisi, Vito Campanile, e il direttore del 118, Massimo Leone.

La nave di Emergency è arrivata stamani nel porto di Brindisi con a bordo 105 migranti salvati la notte del 6 marzo in acque internazionali di fronte alla Libia.

Un dispiegamento di forze e una catena di soccorso eccellente per una sciagura questa volta evitata.

Tra i migranti tratti in salvo ci sono uomini, donne e bambini che hanno trovato un approdo e un rifugio temporaneo qui a Brindisi, in quella che è da sempre terra di accoglienza.

L’accoglienza però non argina il problema, un problema di difficile soluzione. Tutto l’apparato che si è messo in moto per tale salvataggio e accoglienza, tutte le autorità civili e militari, il Prefetto, il Presidente della Regione, il Sindaco di Brindisi, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e tutti i volontari all’opera.