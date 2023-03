Vincenzo Alighieri in finale a The Voice Kids

A The Voice Kids si qualifica per la finale un ragazzo di Oria, Vincenzo Alighieri, già noto per le varie partecipazioni in varie emittenti televisive regionali.

Ha scelto il Team dei Ricchi e Poveri. Vi terremo informati sull’esito finale.