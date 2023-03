Pdl sulla promozione della cultura musicale bandistica e corale

Pdl sulla promozione della cultura bandistica e corale La Regione Puglia promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale al fine di tutelare la tradizione musicale a carattere popolare e, più in generale, per salvaguardare anche questa che è a tutti gli effetti una forma di espressione artistica. In data odierna con l’impegno di tutti i Commissari, si è giunti all’approvazione all’unanimità in VI Commissione della Proposta di legge “Valorizzazione, promozione e sostegno della Cultura bandistica pugliese”, che modifica la legge quadro regionale n. 7 del 2013.

Con le modifiche proposte sono previsti contributi per le attività delle bande della tradizione pugliese, per la catalogazione e digitalizzazione di spartiti e documenti relativi alla produzione musicale storica delle bande pugliesi e per la realizzazione di un “museo diffuso e integrato”. Oltre a contributi per il sostegno del lavoro e delle condizioni di vita professionale dei maestri di Banda. La dotazione finanziaria prevista a tali scopi è pari a 500 mila euro l’anno per il prossimo triennio, per un ammontare totale di 1,5 milioni di euro.

E’ stato concluso un percorso estremamente importante dedicato alle ‘Bande della tradizione pugliese’, iniziato con un Protocollo siglato nel 2019 da diversi sindaci, maestri concertatori e organizzatori di festival bandistici e proseguito con le Audizioni in Regione Puglia.

La denominazione da ‘Bande da Girò a ‘Bande della tradizione pugliese’ ha l’obiettivo di includere tutte le 117 Bande presenti sul territorio pugliese nel cammino che porterà la proposta ad essere presto Legge regionale. Si vuole incentivare la conoscenza e la pratica musicale, sostenere attività di educazione e di corsi di formazione musicale, promuovere iniziative di formazione, censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché promuovere la produzione di nuovi repertori.

Questa pdl è frutto di un importante lavoro di squadra, di grande condivisione e coinvolgimento.