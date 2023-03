Taranto: “periferie abbandonate al degrado?” I residenti di via Lago Ampollino a Taranto2 si domandano se siano considerati cittadini di serie C.

Si sentono abbandonati dalle istituzioni, il manto stradale è in condizioni disastrose, sfondato in diverse parti, rattoppi, in alcuni tratti non esiste più, erbacce da estirpare ai lati.

Farsi una passeggiata è sconsigliato (a prescindere che non esistono marciapiedi), specie per bambini e cani, si rischia di cadere e farsi male, sembra una corsa ad ostacoli.

In alcuni tratti, cittadini volenterosi hanno sradicato le erbacce, presso le recinzioni delle loro abitazioni, ma la zona a prima vista assomiglia ad un tratto di campagna.

Considerato che sono a pochi passi di arterie trafficate e che in tutta la città si rifanno strade cosa si aspetta ad intervenire?