Le Donne nell’arma. Ormai sono tutti consapevoli del contributo dato dalle donne che vestono l’uniforme.

In tutta Italia vige il rispetto per il lavoro da loro svolto, per le capacità individuali e per la dignità nella professione.

Nell’arma non è più prescindibile la loro presenza, per le loro peculiarità nell’analisi, nelle decisioni e nelle azioni nei diversi ambiti locali, nazionali e globali.

Dal confronto con le donne nasce un arricchimento nelle soluzioni creative, innovative e, di conseguenza, una maggiore e migliore possibilità di perseguire gli obiettivi dell’Istituzione

Le Donne nell’arma

Poi, ci sono ambiti nei quali proprio l’essere donna può fare la differenza: si pensi, ad esempio, alla capacità di ascoltare le donne nelle denunce per reati come la violenza di genere, lo stalking o i maltrattamenti in famiglia.

Per le vittime è più facile relazionarsi con loro. Nei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto le donne svolgono ogni tipo di mansione, protagoniste per strada, nei servizi di prevenzione e repressione dei reati o in caserma ad accogliere i cittadini che si rivolgono all’Istituzione.

Le Donne nell’arma

Il Comando provinciale di Taranto vanta anche donne esperte presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, relatrici presso scuole, centri anziani, convegni per divulgare la cultura della legalità o, addirittura, al comando di una Compagnia Carabinieri, come nel caso di Martina Franca.