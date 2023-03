Il Lecce torna a casa più maturo

Dopo la sconfitta di Milano, smaltita l’amarezza, segno di maturità, nel pomeriggio di oggi giallorossi hanno la preparazione al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama.

Una bella notizia per un giovane: Berisha è convocato in Under 21. Medon Berisha ovviamente è stato convocato in Nazionale Under 21 dell’ Albania, in occasione delle due gare amichevoli in programma il 23 e il 27 marzo 2023 contro Azerbaijan e Polonia.