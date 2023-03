“Casa del popolo” Lega Flai Cgil inaugurano a Grottaglie. Sarà inaugurata venerdì 10 marzo 2023, alle ore 17, la nuova sede della Lega Flai Cgil di Grottaglie “Casa del Popolo”.

“Si tratta di un luogo – spiega Lucia La Penna, segretario generale Flai Cgil Taranto – che nasce dalla ferma volontà di realizzare una sede in cui non solo sviluppare vertenze e individuare soluzioni a esigenze collettive e individuali, ma soprattutto uno spazio di condivisione, aperto al confronto, all’elaborazione di progetti e iniziative, un luogo per la formazione e l’informazione”.

Secondo il segretario della Flai di Taranto “c’è molta strada da fare anche per una reale parità nei servizi e per questo occorrono più asilo nido e strutture per i figli delle lavoratrici e centri di aggregazione sociale”.

L’iniziativa sarà aperta dal segretario La Penna. Parteciperanno: Giovanni D’Arcangelo segretario generale Cgil Taranto; Antonio Gagliardi segretario generale Flai Puglia; Pino Gesmundo segretario generale Cgil Puglia; Ciro D’Aló sindaco di Grottaglie. Concluderà i lavori Giovanni Mininni segretario generale Flai Cgil nazionale.