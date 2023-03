Taranto: Far west al quartiere Paolo VI. Alcuni poliziotti di pattuglia al quartiere Paolo VI hanno vissuto momenti di paura.

Alla vista di un uomo già conosciuto alle forze di polizia, in via Pastore, si sono avvicinati per fermarlo e controllarlo, in pochi secondi sono stati accerchiati da una ventina di persone che hanno tentato di dissuadere i poliziotti dal controllo.

Sono anche arrivate auto e moto ad intimorire gli agenti ed arrivando ad investire tre poliziotti.

Gli agenti investiti sono finitiin ospedale ed il conducente della moto è riuscito a fuggire ma i colleghi hanno comunque fermato l’uomo e dal controllo è risultato uno zaino con una pistola, documenti falsi e 20 mila euro in contanti