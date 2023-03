Noto avvocato di Lecce muore tragicamente

Tragedia a Cumiana in Piemonte. Giampiero Pani, 63 anni, noto avvocato leccese che viveva a Torino, è morto per incidente in una scuola di paracadutismo. Sembrerebbe che il suo paracadute non si sia aperto, dopo un lancio.



L’avvocato pare sia arrivato velocemente al suolo. Intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione vicina. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.