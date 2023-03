Allo stadio di Barletta attimi di paura

È finita prima del previsto Barletta-Casarano per Tipaldi del Casarano. Il difensore, dopo essere caduto in maniera scomposta nell’area del Barletta, avrebbe perso i sensi. Tipaldi è stato subito trasportato in ospedale. A quanto si è saputo, sembrerebbe passato il brutto momento. La partita è ripresa dopo sette minuti. Molto bello l’applauso del pubblico di casa e la risposta degli ospiti.