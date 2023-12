DASPO a tifosi Casaranesi e Barlettani

Il daspo hai tifosi del Casarano e del Barletta è stato un provvedimento necessario dopo gli incidenti gravi avvenuti durante la partita di calcio. Questa misura pone l’accento sull’importanza dell’ordine pubblico negli eventi sportivi.

Il match “Casarano Calcio – Barletta” è stato teatro di comportamenti pericolosi da parte dei tifosi. Il superamento del cordone di sicurezza e l’uso di artifici pirotecnici hanno messo a rischio la sicurezza pubblica, con un agente ferito a seguito dell’esplosione di un petardo.

In risposta a questi eventi, il Questore della provincia di Lecce ha emesso DASPO ai tifosi coinvolti. Questi provvedimenti variano per durata, riflettendo la gravità delle azioni commesse e mirano a preservare l’ordine pubblico.

L’incidente solleva questioni importanti sulla sicurezza negli eventi sportivi. Le autorità stanno valutando misure aggiuntive per garantire che simili episodi di violenza non si ripetano in futuro.

L’emissione di DASPO a tifosi del Casarano e del Barletta segnano un punto critico nella gestione della sicurezza negli eventi sportivi. È fondamentale continuare a lavorare verso un ambiente sportivo più sicuro e rispettoso.