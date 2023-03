Roseto-CJ Taranto, c’è Rocchi: che è pronto a dare il suo contributo.

Manca poco e i rossoblu saranno in campo per la trasferta di Rosetto, per cercare di uscire dal filotto negativo. Ci sarà un Rocchi in più. Palla a due alle ore 18. Radiocronaca su Radio Cittadella.

Il Cus Jonico in campo a Roseto alle 18

Così i rossoblu, con rinnovata determinazione, vanno in trasferta, lontano dalle mura del Tursport, sul parquet della fortissima Liofilchelm Roseto in striscia positiva, reduce dall’aver battuto la capolista Ruvo, questo l’avversario CJ nella ventiduesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, settima di ritorno.