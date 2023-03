Sinergie istituzionali a tutela dei detenuti baresi Nella data odierna ha fatto visita alla casa circondariale di Bari, il viceministro alla Giustizia On. Francesco Paolo Sisto, ideatore dell’evento “Proviamoci”, un dibattito con i detenuti, un concerto con artisti della Fondazione European Arts Academy «Aldo Ciccolini» di Trani e una mostra di pittori pugliesi organizzata dall’associazione «FPS arte e cultura».

Il viceministro alla Giustizia ha visitato personalmente la sezione dell’Istituto penitenziario riscontrando gli sforzi profusi dall’amministrazione penitenziaria barese, ascoltando e risolvendo prontamente alcune istanze dei detenuti ed ha potuto rilevare come, malgrado gli sforzi profusi in questi ultimi anni, la situazione sia ancora inadeguata o peggio non rispondente ai risultati sperati: sullo stato della sanità in carcere, sulle opportunità di lavoro all’interno dei penitenziari, sullo stato dell’edilizia carceraria.

Il messaggio che l’On. Francesco Paolo Sisto è che proprio in questo particolare momento di perdita delle certezze per l’essere umano e di fragilità psicologica maggiormente avvertita in carcere, hanno deciso di collaborare istituzionalmente in maniera sinergica facendo fronte comune alle mancanze di un sistema politico fragile o peggio distratto, segno di una regione che cambia passo a partire dalle Istituzioni per la tutela dei più fragili.

On. Francesco Paolo Sisto: “Con questo momento di incontro abbiamo voluto rompere le barriere che dividono i detenuti da chi ha responsabilità decisionali nell’amministrazione della giustizia. Calarsi tra loro, fisicamente, aiuta a comprendere meglio come dare piena attuazione a quel principio rieducativo della pena che è scritto a chiare lettere nella nostra Costituzione. Una rieducazione che passa anche da strumenti non ordinari ma estremamente potenti, come l’arte e la musica classica, tutto rigorosamente dal vivo“.