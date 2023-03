NewGen Basket Martina autentica dominatrice del campionato. Appena concluso al Tensostatico di Casarano, in via Olanda c.da Pietra Bianca, il match tra Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina.

Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina

Match dell’12° Giornata del Campionato di Promozione – Girone C

04 Marzo 2023

5° Match del girone di ritorno

Tensostatico di Casarano, in via Olanda c.da Pietra Bianca.

Fine 1° quarto

Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina 17-14

Fine 2°quarto

Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina 34-35

Fine 3°quarto

Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina 41-49

Risultato Finale

Hope Basket Casarano Vs NewGen Basket Martina 57-65

Il big match stagionale tra la Hope Basket Casarano e la NewGen Basket Martina conferma le qualità e la grande voglia della NewGen Basket Martina di non mollare nulla, con un terzo quarto strepitoso ribaltando la determinazione della Hope Basket Casarano. Da vera capolista si impone anche a Casarano, confermando la sua imbattibilità.

NewGen allenata da Nico Valzani, autentica dominatrice del campionato.