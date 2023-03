“Ma io come campo a Taranto se il DL viene approvato?” Su facebook la protesta

Il Flash mob #noalloscudopenale, ideato dalla rubrica “MA IO COME CAMPO” e in cooperazione con l’Associazione ETS – Genitori Tarantini, è stato lanciato per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare il nuovo Decreto Salva Ilva, passato, dopo la richiesta di voto di fiducia, anche alla Camera, il 2 marzo 2023.

Urgente e partecipata dunque quest’iniziativa dal basso – la cui autrice è una cittadina 27enne della provincia di Taranto, Carmen Zaira Torretta – che, guidata e accolta da Cinzia Zaninelli, ha stimolato la voce della popolazione tarantina in direzione corale e con essa chiesto instancabilmente giustizia sociale, ambientale, ecologica e climatica per Taranto. Ma io come campo a Taranto se il DL viene approvato? – è la domanda che i familiari delle vittime innocenti dell’inquinamento atmosferico, attivisti\e, cittadini e cittadine italiani hanno rivolto, con brevi ma incisivi videomessaggi, al presidente della Repubblica italiana, e che hanno continuato a manifestare nel metaverso, nonostante il Decreto Legge sia stato confermato. «Sono Andrea e voglio diventare grande», dieci anni e affetto da una malattia rarissima – unico caso in Italia e otto nel mondo – «Dobbiamo mettere in salvo il Pianeta e le nuove generazioni – ha affermato il nostro Presidente – e a Taranto? Zona di sacrificio dichiarato dall’ONU?» – si interroga Maria; e ancora, tante le dichiarazioni di denuncia e di speranza che sono convogliate nel flash mob. Siamo cittadini sovrani e solo la cooperazione può portare infine a risultati positivi. Forza Taranto!