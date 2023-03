Taranto – Le regole su TikTok in teatro spiegate al Fusco

L’assessore Fabiano Marti e il comico Peppe Quintale, hanno realizzato un simpatico sketch al teatro Fusco, sulle regole da applicare su TikTok in platea. L’assessore Marti ha voluto motivare il tutto: “A teatro si va con rispetto perché è un luogo sacro e come tale va trattato”. Dal palcoscenico allo smartphone è un attimo, specie per ricordare a tutti cosa si fa e cosa non si fa quando si va a teatro. Sfruttando un linguaggio ultramoderno come quello di TikTok, il Teatro Comunale Fusco ha messo in rete un reel per ricordare le regole del buon spettatore.

Si tratta di un simpatico sketch in cui i protagonisti sono l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti, e il comico Peppe Quintale, dove, attraverso delle brevi scenette si ricordano le regole basilari da rispettare a teatro: non arrivare in ritardo, prendere posto quando il campanello suona per tre volte, andare in bagno prima dello spettacolo, non commentare, non lasciare i telefoni accesi (e soprattutto non rispondere a eventuali chiamate!), non scartare cibi, rimanere in sala fino alla fine dell’applauso.

Ecco il link del reel: https://vm.tiktok.com/ZMYyNd86M/.