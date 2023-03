Partorisce, dopo un tumore al seno, grazie a un programma di Onco fertilità: è il primo caso in Puglia

Una paziente oncologica, 40 anni, ha partorito, la notte scorsa, all’Ospedale Di Venere.La gravidanza è stata ottenuta dallo scongelamento di ovociti nel centro di Procreazione medicalmente assistita a Conversano

Un parto naturale, con una gravidanza ottenuta grazie ad un programma di Oncofertilità, dopo aver sconfitto un tumore al seno: è la prima nascita, in Puglia, e tra le pochissime in Italia, avvenuta in una struttura sanitaria pubblica, in seguito a scongelamento di ovociti e riguarda una paziente oncologica seguita dal Dipartimento del rischio riproduttivo della ASL di Bari.

La donna, 40 anni, ha partorito, la notte scorsa, all’Ospedale Di Venere, dopo che, a marzo 2020, si era rivolta al centro di Procreazione medicalmente assistita di Conversano, all’inizio della pandemia Covid, per intraprendere un percorso di preservazione della fertilità, in seguito ad un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma mammario.

La paziente è stata seguita e accompagnata durante tutto il percorso della gravidanza dall’equipe del Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanze a Rischi, diretto dal dottor Paolo Volpe. Nel monitoraggio della gravidanza è stato eseguito lo screening del primo trimestre presso la Medicina Fetale con esito di basso rischio sia per cromosomopatie che per ritardo di crescita e preeclampsia.