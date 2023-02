Lecce- Evaso dai domiciliari va a rubare con un machete. I carabinieri di Lequile, allertati da diverse telefonate, intervengono a Largo Castello, in pieno centro, dove un uomo armato di machete (grosso e lungo coltello usato soprattutto nelle foreste) aveva sfondato alcune vetrine.

L’uomo, un 36enne, aveva appena sfondato la vetrina di uno studio di tatuaggi, con l’intenzione di rubare.

Aveva già provato a rompere vetrine in altri locali, i carabinieri dopo averlo fermato e disarmato, lo hanno portato in Caserma per identificarlo.

L’uomo in primo momento ha fornito false generalità, in seguito si è scoperto che era ai domiciliari in una comunità terapeutica.

Per questi motivi oltre al reato di evasione e tentato furto è stato accusato anche per aver fornito false generalità e trasferito al Carcere di Borgo S. Nicola a Lecce