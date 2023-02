Covid “fuga di un virus di laboratorio” lo dice la Casa Bianca. Una pandemia mondiale ha travolto la vita di tutti noi. La pandemia è una malattia infettiva epidemica che si diffonde rapidamente in più aree geografiche del Mondo, così da coinvolgere un elevatissimo numero di persone.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una pandemia è la diffusione in tutto il Mondo di una nuova malattia e, generalmente, indica il coinvolgimento di almeno due continenti, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La Nostra Pandemia com’è nata: Il Covid è nato dalla fuga di un virus in laboratorio ora lo sostiene anche un rapporto del dipartimento dell’Energia Usa.

C’era il sospetto che le origini fossero queste già da anni. Ora il sospetto è rafforzato e corroborato da nuove prove. In precedenza il dipartimento aveva dichiarato di non avere certezze su come si fosse sviluppato il virus. Anche l’Fbi ha sempre sostenuto che il Covid fosse frutto di un incidente nel laboratorio di Wuhan, in Cina. Ora la Casa Bianca ne è sempre più certa.

Non c’è una risposta “definitiva” alla domanda le origini del Covid ma si hanno sempre nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni tra enti e professionisti.