Giovane tarantina costretta ad espatriare per studiare medicina. Una giovane tarantina di 19 anni, ha un sogno, diventare medico, prova con i test di ingresso a medicina, ma come tanti altri viene inserita in una lunga lista d’attesa.

Studentessa con ottimi voti, tenta la strada di un concorso internazionale universitario e si piazza tra i primi posti.

E va a studiare a Sofia, in Bulgaria, lontana da casa, dalla sua Taranto.

Giovane tarantina costretta ad espatriare per studiare medicina

Segue la strada di tanti giovani tarantini che per le liste di attesa lasciano la città dei due mari e questo nonostante la carenza di medici in Italia specie nel sud ed in particolar modo a Taranto, vedi il caos al pronto soccorso.

Le liste di attesa, i costi di preparazione ai test, (per un corso di preparazione servono circa 3mila euro ) spingono gli studenti ad espatriare, nel caso di questa giovane, la sua città l’ha costretta ad andar via.

Giovane tarantina costretta ad espatriare per studiare medicina

Perdere studenti brillanti come questa ragazza è grave, auguriamoci che alcuni di loro tornino in Italia, a Taranto, abbiamo bisogno di loro