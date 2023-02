Cus Jonico stasera per vincere

I rossoblu tornano al Tursport contro l’ex Hugo Erkmaa per invertire il trend degli ultimi due ko. Palla a due alle ore 18 questa sera, radiocronaca su RadioCittadella

Obiettivo vittoria! Il CJ Basket Taranto è determinato a mettere fine al mini momento “no” che ha visto i rossoblu perdere due partite di fila. Questa domenica al Tursport sarà di scena la Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina dell’ex Hugo Erkmaa. Palla a due alle ore 18 per la 21sima giornata, sesta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è in striscia negativa. Dopo le 3 vittorie di fila contro Pozzuoli e i colpacci con Ruvo e Sant’Antimo, sono arrivati due semafori rossi di fila, non poche recriminazioni per la squadra di coach Olive che ha sfiorato un altro successone con Caserta, salvo perdere nel finale, e poi ha vissuto i primi 8 minuti da incubo a Salerno con un 18-0 che ha indirizzato verso il ko il match con l’Arechi. La classifica resta buona, Taranto è ottava a pari punti con Bisceglie ma serve tornare alla vittoria già a partire da domenica contro Sala Consilina.

Lo sa bene Marcello Piccoli, il sesto uomo delle rotazioni di coach Olive, sempre pronto a uscire dalla panchina come supporto o cambio ai lunghi rossoblu, e spesso in doppia cifra nelle ultime uscite: “Salerno è alle spalle, abbiamo sbagliato l’approccio e quando ti capita un così brutto inizio è difficile riprendere la partita anche se ci abbiamo provato. Ma è ora di guardare avanti, contro Sala Consilina non sarà partita facile, anche loro si stanno giocando tanto e all’andata ci hanno messo in difficoltà e anche loro vengono da una brutta sconfitta con Roseto. Sarà una gara fisica, loro riescono spesso a farti giocare male. Per questo abbiamo bisogno del pubblico, in questa stagione è stato bello vedere le presenze dei tifosi aumentare, a noi fa piacere, una spinta in più per vincere”.