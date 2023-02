Bloccata la legge “Salva Consiglio” della regione Puglia. La Legge “Salva Consiglio” della Puglia viola La Costituzione.

La regione Puglia, nel dicembre del 2022, aveva inserito nella legge di Bilancio, una norma salvo consiglio,

In sintesi la norma recitava che, in caso di dimissioni del Governatore il Consiglio regionale restava in sella.

Il Governo nazionale ha impugnato l’articolo 32 della legge, dichiarandolo inammissibile, “in quanto talune disposizioni in materia di legge elettorale, violano l’articolo 126, terzo comma, della Costituzione”.