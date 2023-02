Vincenzo Schettini al Fusco con “La Fisica che ci piace”

Il “prof influencer” giovedì 23 febbraio sul palco tarantino con una speciale lezione sulla bellezza delle leggi della natura

L’assessore Marti: «La scienza che diventa teatro, grazie a un divulgatore che sa arrivare ai giovani»

La fisica è intorno a noi, e fa funzionare il mondo, ma a volte ci sembra difficile e complicata. Vincenzo Schettini, il prof influencer che sta spopolando sui social grazie anche al suo libro “La Fisica che ci piace”, proverà a farcela amare e comprendere nella sua perfezione al Teatro comunale Fusco giovedì 23 febbraio alle ore 19.00.

Una speciale lezione/conferenza più che uno spettacolo, capace di arricchire ulteriormente il fortunatissimo cartellone che la storica arena tarantina ha allestito supportata dall’amministrazione comunale e dal Teatro Pubblico Pugliese.

«Oggi la nostra vita passa anche dai social, ed è bello che qualcuno li usi per diffondere cultura come fa Vincenzo – ha dichiarato l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, specie se si tratta di una materia come la fisica, che non sempre è molto comprensibile. Con la sua creatività e il suo parlare semplice Schettini è riuscito ad avvicinare alla fisica tante persone ma soprattutto tantissimi giovani, siamo felici di averlo a Taranto per questa serata che sicuramente sarà interessante e coinvolgente».

Classe 1977 e pugliese doc, Vincenzo Schettini ha sin dall’infanzia desiderato di fare il professore, tanto che da piccolo fingeva di avere un registro immaginario e tanti alunni davanti a lui. Quel sogno è diventato realtà ma ha raggiunto un livello più alto quando ha pensato di aprire, spinto anche dai suoi studenti, un canale YouTube dove caricare videolezioni sulla fisica. In poco tempo ha conquistato una community sempre più numerosa, che oggi ha superato i due milioni di follower complessivi su tutti i social. Lo scorso anno il suo libro, “La Fisica Che Ci Piace”, è stato uno dei più venduti ed è stato annunciato pochi giorni fa come uno dei vincitori del Premio Elsa Morante Ragazzi 2023.

«Le leggi della natura arrivano nel nostro teatro – ha commentato il direttore del Teatro comunale Fusco, Michelangelo Busco – pronte ad affascinare grandi e bambini attraverso la passione di Vincenzo Schettini. In lui si percepisce la fiamma della curiosità e del sapere, riuscirà a “incendiare” anche gli spettatori che arriveranno numerosi».