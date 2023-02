CJ Taranto – Coach Olive: “Palla stregata”

Il tecnico rossoblu analizzano la sconfitta di Salerno partendo dal pessimo primo quarto ma pensa già oltre: “Condizionati da quel cattivo impatto, lavoriamo duro per domenica”

Voltare pagina e alla svelta. Il CJ Basket Taranto mette in archivio la sconfitta di Salerno riprendendo gli allenamenti in vista del ritorno a casa, domenica prossima, contro Sala Consilina al Tursport. Il ko con la Virtus Arechi pesa non perché non pronosticabile visto il grande equilibrio di questo campionato come dimostra la vittoria di Avellino a Caserta che solo una settimana fa espugnava Taranto, ma per il modo in cui i rossoblu hanno impattato, male, il match di Salerno. Quel primo quarto in cui non entrava nulla, il 18-0 che ne è conseguito, ha pesato come un macigno sull’esito della partita. Al di là dei meriti della squadra di coach Ponticiello da qui deve cominciare il “riesame” di coscienza di Taranto come evidenziano le parole di coach Davide Olive: “Abbiamo tirato i primi 5 minuti anche dei discreti tiri però la palla non entrava, non so se ci siamo innervositi per questo o se magari ci siamo persi dal punto di vista mentale in maniera più scarica rispetto a tutte le altre prestazioni che abbiamo fatto fino a questo momento, non so se devo imputarlo al nervosismo di queste bassissime percentuali di tiro. Dall’altra parte devo dire che c’è stata una squadra, Salerno, che ci ha messo molta più energia rispetto a noi”.

Coach Olive cerca e trova qualche segnale positivo anche da questo tipo di sconfitta: “Non appena abbiamo iniziato a difendere, dal secondo quarto, siamo venuti fuori, riuscendo a rimontare parte dello svantaggio ma purtroppo abbiamo pagato troppo troppo un avvio che in 20 partite quest’anno non ci era mai capitato così”.

Proprio i successi di Salerno e Avellino hanno accorciato la classifica anche a ridosso delle prime 8 posizioni, chiuse proprio da Taranto a pari punti con Bisceglie ma questo importa poco, al momento, a coach Olive: “La classifica noi la guardiamo poco ora, dobbiamo fare ogni domenica il nostro per stare dalla parte sinistra della classifica. Da martedì analizzeremo il perché di questa sconfitta e lavoreremo duramente per farci trovare pronti domenica prossima dove ci aspetta un’altra battaglia”.