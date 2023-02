Comune di Altamura, associazionismo e sistema pubblico, la sfida Si è della rinnovata opinione che ad Altamura la sussistenza di determinate condizioni culturali possa permettere di non sottovalutare più questa fondamentale dimensione della vita democratica. Apprezzabili scelte di fondo, volte a incoraggiare esperienze che partano dal basso, sembrano infatti indicare la propensione politica a implementare tale processo. E’ necessario un esortante impulso, partendo proprio da una più valorizzante partecipazione dell’associazionismo sociale all’esercizio delle scelte politiche della città.

L’Amministrazione Comunale altamurana, a seguito dell’istituzione della Consulta Generale permanente delle associazioni, intende raccogliere le domande di partecipazione alla Consulta da parte di tutte le associazione ivi interessate.

La Consulta è un organismo, senza finalità di lucro, con sede nel Comune di Altamura che svolge

un’attività consultiva e propositiva per il Consiglio Comunale.

Il presente Avviso viene emanato in esecuzione del “Regolamento della Consulta Generale e

settoriale delle associazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32

dell’11/07/2022.

Il Comune di Altamura ha pubblicato l’Avviso per l’acquisizione delle istanze di partecipazione alla Consulta Generale delle Associazioni della Città di Altamura, valida per il biennio 2023-2025, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell’11/07/2022

La partecipazione al presente avviso è consentita a tutte le associazioni iscritte nell’Albo delle

associazioni avente sede nel territorio comunale ed avrà durata biennale.

All’ atto dell’adesione, gli aderenti dichiarano di accettarne le norme e i principi indicati nel

regolamento che regolano la Consulta.

La partecipazione e lo svolgimento di qualunque compito all’interno e per conto della Consulta è a

titolo gratuito e non dà origine né diritto a rimborso o gettone di presenza.

L’obiettivo è promuovere uno spazio di confronto capace di problematizzare le questione, dalla quale dipende buona parte della reale identità e del destino sociale, afferenti al contesto istituzionale.

La centralità del rapporto collaborativo con l’ente comunale rischia di trasformarsi in una perifericità priva di sostanziali compimenti, se i singoli e autonomi sodalizi non sono chiamati a rivestire un più definito e decisionale ruolo nella gestione della cosa pubblica. Un essenziale e visibile riconoscimento, questo, che attribuito in modo più estensivo alla Consulta, potrebbe consentire lo svolgimento di parametri e interventi valutativi differenti, nonché più incidenti, sulla configurazione e sulla soluzione di determinati provvedimenti amministrativi. Se da una parte è ricordato il carattere non vincolante delle proposte formulate dalla stessa Consulta, dall’altra sarebbe conveniente riflettere sulla possibilità che intorno a negoziate e condivise aree tematiche, propriamente interessanti il bene collettivo, l’Istituzione comunale sia tenuta a chiedere il relativo parere e a prendere in adeguata considerazione le espresse decisioni.

E’ da immaginare, insomma, sia ormai giunto il tempo di produrre legami di conoscenze e azioni coordinate, superando il discutibile convincimento secondo cui i fenomeni di autorganizzazione sociale costituiscano realtà collaterali ai partiti politici. Ad Altamura può certamente essere raccolta la sfida nella costruzione di una più creativa cooperazione tra associazionismo e sistema pubblico. In ballo vi sono prima di tutto gli assetti della più ampia cittadinanza, poiché incoraggiare la consistenza partecipativa delle forme associate – a quelle che sono le linee di attuazione della programmazione politica – non significa solo ridurre il loro annoso e segregante indebolimento, ma anche rafforzare la coesione comunitaria, generando e diffondendo pratiche di appartenenza, di coinvolgimento e di discussione intorno alla concreta realizzazione del bene comune. Le modalità di approssimarsi ai suindicati percorsi d’integrata corresponsabilità, costituiscono motivo di rimando alle forme dell’attendibilità della politica e della cultura.

Le domande di partecipazione al presente avviso devono pervenire al Protocollo del Comune, a mani o per pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20/03/2023

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1548-avviso-per-l-iscrizione-alla-consulta-delle-associazioni