Progetto Strada per Strada. La manutenzione stradale per i comuni è spesso una criticità rilevante e gli enti sono costretti a rincorrere le emergenze con budget contingentati.

Le reti infrastrutturali stradali hanno degli standard non accettabili per l’utente che le percorre e per colmare il “gap” creatosi negli anni servirebbero, agli enti comunali, sicuramente ulteriori risorse rispetto a quelle normalmente disponibili.

Un esempio virtuoso e da sottolineare è rappresentato dalla Regione Puglia che sostiene i Comuni Pugliesi con un contributo straordinario finalizzato al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze.

Il programma straordinario della Regione Puglia che finanzia con 100 milioni di euro la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi. Candidature delle istanze A partire dalle ore 12 del 20/09/2021 e fini alle ore 12 del 31/01/2022.

Le risorse stanziate sono individuate in 100 milioni di euro e sono suddivisi per tutti i comuni pugliesi in base alla Popolazione/Superficie in Km².