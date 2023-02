Il dopo partita di Taranto-Cerignola è più infuocato della partita stessa. Mister Capuano è arrabbiato e lo grida a tutto il mondo attraverso i microfoni di Antennasud, media partner del Taranto Fc 1927.

Ma era rigore per il Taranto allo Iacovone? (Video)

“Sono stanco, e non desidero parlare degli arbitri. Sembrerebbe che vengono qui a prendermi per i fondelli (noi usiamo un eufemismo). Mi domanda come è possibile non concedere un così evidente calcio di rigore?”. Questo, in sintesi, il suo pensiero. Poi, in sala stampa, parla di tutto e di più ma l’argomento principe resta il rigore negato. Quindi, datosi che è ormai un classico di ogni partita e il Taranto non segna molti gol (in quest’anno solo 1), chiediamo a voi come la pensiate in merito.

