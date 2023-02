Foggia rapina aggravata, arrestato A seguito della indagini espletate dal personale del Commissariato di Polizia di Cerignola, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica, il G.I.P del Tribunale di Foggia, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare a carico di un soggetto.

In particolare, la notte del 6 novembre u.s. a Cerignola veniva consumata una violenta rapina in danno del titolare di un ristorante giapponese del luogo.

Il presunto responsabile, avrebbe colpito violentemente al capo la vittima con un grosso oggetto metallico, probabilmente il calcio di una pistola o una chiave inglese, al fine di sottrargli il borsello indossato a tracolla. Dopo essersi impossessato della borsa, il soggetto si dileguava mentre la vittima si recava presso il pronto soccorso.

Le indagini avviate immediatamente dal personale della Polizia di Stato, permettevano di individuare uno dei presunti autori del reato, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza della zona. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane consentiva di rinvenire parte degli indumenti indossati durante l’azione delittuosa e la pistola a salve utilizzata. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere sottoposto agli arresti domiciliari.