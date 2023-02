Lecce – Baschirotto è anche un esempio

Segnalato dal sito dell’U.S.Lecce.

Che il Lecce abbia una squadra forte, lo stiamo capendo partita dopo partita. Ma c’è sempre qualcosa in più che fa capire se gli stessi calciatori abbiano la stoffa da top player. E Baschirotto lo è sicuramente.



Lecce – Baschirotto è anche un esempio





Il bel gesto di Baschirotto

Durante il match Baschirotto spazza la palla in tribuna. Il pallone colpisce involontariamente una tifosa. Al triplice fischio prima di andare con i compagni e festeggiare la straordinaria vittoria sotto il Settore Ospiti, Federico si dirige in tribuna per regalarle la sua maglia. Ecco un particolare…

foto @ Anza e Marco Lezzi