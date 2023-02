Il Bari si salva di rigore

Il Cagliari subisce il pari nel recupero. Era andato in gol con Lapadula che poi si era fatto espellere all’11’ della ripresa. Il Bari agguanta il pari al terzo minuto di recupero su rigore di Antenucci.

Cronaca. Cagliari in vantaggio subito: dopo un minuto e mezzo, Mancosu crossa da destra e Lapadula segna di testa l’1-0. Il Bari prova con Botta prima e, al 35’, su punizione, Esposito sbatte la palla sulla barriera.



Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio per 1-0 senza pericoli. Al 56’ contrasto aereo fra Vicari e Lapadula colpisce in volto l’avversario. Secondo giallo l’attaccante del Cagliari ed espulsione.



Il Cagliari si difende bene ma capitola al 3’ minuto di recupero quando Makoumbou colpisce Maiello. E’ rigore: Antenucci trasforma per l’1-1 finale.

Tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (73’Molina), Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benali, Maiello, Maita (73’ Dorval); Botta (79’ Morachioli); Esposito (62’ Antenucci), Cheddira (79’ Scheidler). A disposizione: Frattali, Matino, Zuzek, Ricci, Bellomo, Molina, Benedetti, Mallamo. All. Mignani.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa (89’ Capradossi), Goldaniga, Dossena, Obert; Lella (66’ Kourfalidis), Rog (66’ Barreca), Makoumbou, Luvumbo (59’ Millico); Mancosu (59’ Prelec), Lapadula. A disposizione: Lolic, Aresti, Azzi, Delpupo. All. Ranieri.

ARBITRO: Massa di Imperia.

RETI: 2’ Lapadula, 95’ Antenucci.

NOTE: espulso al 56’ per doppia ammonizione Lapadula. Calci d’angolo 4-3 per il Bari.