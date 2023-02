Francesca Semeraro sbanca ad Ancona nel salto con l’asta!

Ecco il racconto della campionessa su Facebook dell’obiettivo raggiunto.

“Tutto il lavoro svolto ripagato così, nella gara più importante, in una delle gare più belle in assoluto a livello tecnico/nazionale. È scesa qualche lacrimuccia si, perché non tutti sanno cosa c’è dietro a questa misura. Una liberazione assoluta.

Una liberazione, ma soprattutto convinzione che mi porterò dietro anche per la stagione outdoor.

Che questo 4,32m (quinta in Italia) sia un ulteriore punto di partenza. Infiniti grazie a tutti, a tutti quelli che mi seguono e che mi supportano in tutto e per tutto, sempre col cuore”.