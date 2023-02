Basket femminile – La Nuova Orizzonti Taranto contro la Lsb Lecce

Nuovi Orizzonti Taranto, domenica sfida alla LSB Lecce al PalaMazzola

Dopo la preziosa vittoria esterna contro la Mar.Lu Bari, arriva la capolista al PalaMazzola in attesa del recupero di mercoledì contro la Pink Bari

Quattro giorni importanti per la Nuovi Orizzonti Taranto. Domenica al PalaMazzola c’è la LSB Lecce, attualmente in prima posizione con la Juve Trani ed il team di coach Orlando. Tre giorni più tardi, sempre in terra ionica, ci sarà il derby contro la Pink Bari, per il recupero della terza giornata di ritorno.

E’ certamente un momento dove sarà necessaria la massima concentrazione per la Nuovi Orizzonti Taranto, che giunge dopo la vittoria esterna contro la Mar.Lu Basket Bari, in una gara equilibrata, decisa soltanto nell’ultimo quarto.

Concentrazione, determinazione e voglia di fare bene. Sarà importante però la spinta del pubblico di Taranto. Con un PalaMazzola gremito di pubblico le ragazze ioniche avranno certamente una spinta in più dagli spalti.

L’ingresso è libero, quindi: tutti al PalaMazzola!