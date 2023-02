I Ris di Roma per far luce sul rogo di Piazza Carmine a Taranto. I Carabinieri del reparto investigativo di Roma indagheranno sull’incendio della casa in cui perse la vita l’anziana donna.

Decisone presa dal Pm, dott. Buccoliero, che è titolare dell’inchiesta sul tragico evento accaduto a Taranto lo scorso 30 gennaio.

Le ipotesi al vaglio, incendio doloso e omicidio colposo, ai carabinieri del Ris il compito di capire se nell’appartamento dove è scoppiato il fuoco ci fossero sostanze infiammabili, sulla base dei campioni raccolti.

I Ris di Roma per far luce sul rogo di Piazza Carmine a Taranto

Le loro deduzioni andranno a sommarsi a quelle dei Vigili del fuoco. Le ipotesi al momento sono indirizzate al corto circuito, causato da uno degli elettrodomestici presenti nell’appartamento da cui è scaturito il fuoco, probabilmente dalla moquette e dal al legno dei mobili e alle tende.

Nel frattempo si aspetta il responso dell’autopsia che sarà eseguita dal medico legale, Francesco Introna.

Questo per non escludere nessuna ipotesi, e stabilire se la donna abbia avuto un malore che le abbia impedito di chiedere aiuto o mettersi in salvo.

I Ris di Roma per far luce sul rogo di Piazza Carmine a Taranto

Dissequestrato l’ultimo degli appartamenti (quello al di sotto dell’attico che è andato a fuoco).