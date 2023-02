MARCO BELLAVIA E SHEILA CAPRIOLO: da Sorcilandia è tutto!

a cura di Vito Maria Camposeo

Bentornati amici e amanti del gossip, sale della vita! Vi starete chiedendo di cosa parleremo oggi ed io come sempre sono pronto a svelarvi il mistero..

Manca ormai meno di un mese alla fine del GfVip , anche quest’anno premiato da un buon indice di ascolto, chissà come mai?!

Forse perché siamo tutti dei gran curiosoni interessati agli intrighi della casa più spiata d’Italia invece di guardare all’interno delle nostre vite, o sbaglio?!

Sicuramente ricorderete tutti il caso Bellavia, gate che ha scaturito una sequela di rumors e di multa mala facinora che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini, sorella della bella Elettra.

In seguito ai problemi insorti il nostro ex signor Bim Bum Bam si è avvicinato alla sensuale Pamela Prati, showgirl innamorata dell’uomo fantasma ( Mark Caltagirone), amore di qualche anno fa.

Marco e Pamela avrebbero vissuto una liaison probabilmente dangereuse che sarebbe finita male, ma perché mai?

A quanto pare cari i miei pettegolini, Bellavia si sarebbe fatto paparazzare su Chi con la giornalista Sheila Capriolo e ovviamente la showgirl non l’avrebbe mandata affatto giù. “Sono rimasta pietrificata e senza parole”, ha dichiarato a Turchesando programma condotto da Turchese Baracchi. “L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire. Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole”. Pamela Prati non ha più ricevuto chiamate da Marco Bellavia negli ultimi tempi, infatti ha concluso l’argomento con un laconico: “E’ scomparso”.

Non sono mancate botte e risposte al vetriolo sulle instagram stories tra la Capriolo e Bellavia, il quale con molta classe e galanteria tipiche di un cavalier servente, avrebbe affibiato l’epiteto “sorcio” alla donna.

A quanto pare, Sheila non ha condiviso affatto la versione dei fatti portata avanti dall’ex presentatore di Bim Bum Bam in merito a quello che sarebbe accaduto tra loro. In primo luogo, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che sia stato Marco a far perdere le tracce di sé ex abrupto.

Inoltre, la donna ha dichiarato che dietro tutte le mosse di Marco si celi, in realtà, il suo manager, il quale gli consiglia tutto quello che deve fare. Difatti pare che codesto signore, gli abbia altresì consigliato di non rispondere più al telefono a Sheila per inscenare una finta crisi tra i due. E come se non bastasse Sheila Capriolo avrebbe asserito che la love story tra Marco e Pamela in realtà non fosse altro che una montatura per finire su tutti i giornali, sostenendo che Bellavia avrebbe sfruttato l’immagine della povera Pamela per far parlare di sé. La giornalista, non solo mette in discussione la veridicità del rapporto con Pamela Prati ma svela come a suo dire anche la liaison con lei sia stata probabilmente costruita a tavolino: “Parli tanto di strumentalizzazione, ci sono persone dietro di te che chiamano i giornali per fingere che sei stato abbandonato da me per fare interviste. Pena, soltanto pena“

Che sia la verità? Marco sarebbe stato spinto dal suo manager per creare un po’ di hype? Non bastava continuare la conoscenza con Pamela Prati? Finalmente un uomo in carne ed ossa che le scivola come sabbia tra le dita…uff!

Che dispiacere, noi tutti pensavamo che l’ex signor Bim Bum Bam stesse male e invece a quanto pare inscena piece da far invidia al teatro elisabettiano.

Eh vabbè, c’èst la vie! Intanto Marco non ha replicato alle accuse di Sheila per cui vien da dire: caro Marco, sei stato sgamato?

Il vero problema è il nostro amici gossippari e sapete perché?

Perché dopo anni di gossip non riusciamo ancora a capire cosa sia c….ostruito.

Hasta la proxima