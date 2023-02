Locorotondo – Progetto Educazione stradale tra i banchi di scuola.

Si è svolto giovedì 16 febbraio 2023, il primo di un ciclo di incontri di educazione stradale dedicati agli alunni della scuola secondaria di primo grado. I progetti di educazione stradale rappresentano un impegno dedicato alla conoscenza e alla comprensione del rispetto degli altri e del Codice della Strada, oltre che un momento di confronto e scambio con gli agenti di Polizia Locale.

“Il tema della pubblica sicurezza – commenta il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità Vito Speciale – riguarda è un valore importante che interessa l’intera comunità, con la collaborazione delle Istituzioni e dei cittadini. Tra i compiti di noi Amministratori c’è l’impegno ad intervenire con azioni di prevenzione concrete con tutti i mezzi a disposizione. Ricordo gli investimenti atti alla sicurezza stradale con l’installazione di dossi artificiali, segnaletica verticale ed orizzontale, dissuasori di velocità.I progetti di educazione stradale, che annualmente coinvolgono gli studenti delle nostre scuole, sono fortemente voluti da questa Amministrazione perchè informare sui rischi e stimolare la sensibilità dei fruitori di domani è un importante investimento sul futuro, affinchè ci sia un sempre più alto rispetto della vita umana.

Ho voluto precisare come la strada sia di tutti, non solo delle auto e dei grandi mezzi, ma lo è anche di chi decide di spostarsi in bici, a piedi o con mezzi eco sostenibili. Dobbiamo sforzarci di cambiare i nostri stili di vita, rendendoli più sani e rispettosi dell’ambiente. L’uso della bici per i piccoli spostamenti urbani deve essere e diventare abitudine e tra questi, ci sarebbe quello di andare a scuola in bici. Proprio su questo a breve ci saranno delle interessanti iniziative.”

Il prossimo appuntamento per il progetto di educazione stradale è fissato per martedì 21 febbraio 2023 presso il plesso Oliva.