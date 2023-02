La BCC Castellana deve ripartire!

Ripartire dopo le due sconfitte consecutive di Vibo nella finale della Del Monte Coppa Italia A2 e in casa con Motta alla ripresa della serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Ha un solo obiettivo la Bcc Castellana Grotte per la 20esima giornata di campionato: cancellare i risultati negativi delle ultime due settimane e continuare a coltivare le ambizioni di alta classifica.

Si ricomincia dal Pala Francescucci di Casnate con Bernate, lì dove alle ore 16di domenica 19 febbraio 2023 la formazione allenata da Jorge Cannestracci affronterà sul proprio campo la Pool Libertas Cantù. Occasione per rilanciarsi, ma anche test importante per il futuro con la New Mater che sarà impegnata nella prima di quattro trasferte particolarmente difficili.

Di fronte, infatti, ci sarà una squadra che occupa attualmente il settimo posto in classifica con 31 punti, che è reduce da due vittorie consecutive in casa con Lagonegro e in trasferta a Prata di Pordenone e che vorrà certamente accorciare verso l’alto la propria prospettiva playoff.