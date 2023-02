San Vito dei Normanni – Nascondeva in casa cocaina. Un uomo di San Vito de Normani è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normani. L’operazione è stata coadiuvata dai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori Puglia.

Le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione del sospettato. Insieme agli stupefacenti 20 grammi di cocaina suddivisi in più dosi, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento degli stessi.

L’uomo, dopo le formalità di rito con il pm di turno presso il tribunale di Brindisi, è stato posto agli arresti domiciliari dopo le consuete formalità. Accusato di traffico di droga.