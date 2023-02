Arrestato per spaccio e possesso armi a Lecce. I carabinieri del capoluogo salentino, sorprendono un giovane che vedeva cocaina, e decidono di sottoporre la sua abitazione a perquisizione.

Trovata in casa, del 26nne, un kg di cocaina, un bilancino per il confezionamento della droga, armi e 1500 euro in contanti.

Tra le armi una pistola a forma di penna con 49 proiettili, una scacciacani priva del tappo rosso ed una pistola con 4 colpi.

Arrestato per spaccio e possesso armi a Lecce

Arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di armi, è stato condotto nel carcere leccese.