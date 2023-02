Liste civiche, domani la Conferenza stampa

Ore 11:30 presso la Sala Camasta del Monastero del Soccorso

Altamura – La imminente competizione elettorale locale, sarà certamente un importante banco di prova per Altamura. Accelerare ed ottimizzare i tempi per affrontare al meglio le prossime amministrative 2023.

Dopo una riunione interlocutoria, ed aver proceduto ad un’approfondita disamina sulla situazione locale, definendo il ruolo che le civiche dovranno assumere alle prossime amministrative, nel rispetto ed in sinergia con le scelte di campo degli organismi nazionali, sabato 18 febbraio 2023, alle ore 11:30, presso la Sala Camasta Monastero del Soccorso in Altamura, si terrà una conferenza stampa tesa ad illustrare le linee guida delle liste civiche: Azione civica, Azione con Calenda, Insieme per Altamura, Innoviamo, SìAmo Altamura, N.O.I-Nuovo Obiettivi insieme.

Si auspica la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza, degli organi di informazione, della carta stampata, delle radio e televisioni e delle testate on-line.