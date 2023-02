Fasano – Due fasanesi denunciati per ricettazione di bevande. Nel corso della notte del 15 febbraio scorso, in Fasano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso due fasanesi di 33 e 51 anni.

A conclusione di una mirata attività informativa scaturita a seguito di alcuni furti perpetrati nel corso dell’ultimo mese ai danni di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti di generi alimentari del territorio del comune di Fasano. I due sono stati fermati nei pressi dell’abitazione del 51enne. All’interno della casa sono state rinvenute numerose bottiglie di acqua, bibite varie, vini e liquori, risultate compendio dei citati furti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.