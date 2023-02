Foggia: altra vittima sulla Statale 16. Un 62nne è deceduto per un incidente avvenuto sulla Statale 16 nei pressi di Foggia.

Ennesima tragedia sulla statale della morte, aumenta la conta dei morti.

Ormai tutti chiedono a gran voce che le istituzioni di alzare l’attenzione sulla strada in oggetto.

E’ l’ora di far qualcosa per far terminare le stragi, e soprattutto rendere gratuito ai veicoli l’uso del tratto Termoli-Foggia.

Un’altra richiesta è quella di ampliamento della SS 16, anche se l’Anas ha dichiarato che i lavori di ampliamento avranno inizio nel giugno 2023.

Dall’incontro in prefettura non è cambiato nulla, ormai sono passati 4 mesi, malgrado si sia parlato di incentivare l’uso dell’autostrada per snellire il traffico sulla statale.

Questo malgrado che Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) abbia stanziato altri 51 milioni in aggiunta ai 130 già finanziati.