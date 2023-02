Conoscere per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili Un’informazione corretta, fondata su dati ed evidenze scientifiche, e comportamenti responsabili all’insegna della prevenzione, possono preservare dalla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e dalle loro conseguenze.

Le malattie sessualmente trasmesse riguardano in gran parte i giovani, in particolare gli adolescenti, che sono responsabili di quasi la metà delle infezioni sessualmente trasmissibili, ma non solo. L’infezione può essere contratta in qualunque epoca della vita: dopo il picco dei 25 anni, se ne registra un altro tra i 45 e i 50. Inoltre, di papillomavirus possono ammalarsi sia le donne che gli uomini, e la trasmissione può avvenire da donna a uomo o viceversa.

I dati nazionali sull’epidemiologia delle malattie sessualmente trasmissibili suggeriscono la necessità di una risposta efficace da parte del territorio.

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) rappresentano un problema notevole di salute pubblica: clamidia, sifilide, gonorrea, HPV, fino all’ancora attualissimo e mai scomparso AIDS, necessitano di diagnosi tempestive e terapie mirate, ma soprattutto di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione all’utilizzo dei sistemi contraccettivi, primi tra tutti del condom nei rapporti occasionali, di strutturazione di programmi di informazione massiccia rivolti in particolar modo ai giovani.

Questo il messaggio forte che i Lions Clubs International lanceranno domani in occasione dell’evento sui percorsi diagnostici e assistenziali delle malattie sessualmente trasmissibili, considerato il decorso spesso asintomatico di molte di queste infezioni e la disinformazione. La strategia migliore da adottare è la prevenzione attraverso l’educazione a comportamenti sessuali responsabili.

Un dibattito animato da differenti specialità mediche: ginecologi, urologi, docenti del Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura, i Lions in un confronto dove la medicina, in cooperazione con la scienza psicologica, mostreranno i passi in avanti fatti sul campo e le difficoltà rilevate, le criticità da affrontare per aumentare la consapevolezza dei rischi di esposizione a malattie che possono, se non trattate, condurre a esiti fatali.

“”La salute della società dipende dalla qualità delle informazioni [che] essa riceve” WALTER LIPPMANN