Superenalotto: centrato il 6 dei record, vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo

Al Superenalotto è stato centrato il 6 dei record: sono stati vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede: ogni vincitore intasca circa 4 milioni di euro. La maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo, (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro.

